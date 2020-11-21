В РПЦ призвали отказаться от срочников в армии

«Я хотел бы выразить надежду на то, что обязательная воинская повинность рано или поздно уйдет в прошлое, и чем скорее это произойдет, тем, на мой взгляд, это будет лучше для боеспособности армии», - пояснил священнослужитель.

Митрополит Иларион признался, что не разделяет мнение людей, которые считают, что каждый мужчина должен пройти воинскую службу. Поэтому убежден в том, что в армии должны служить профессионалы за вознаграждение, уточняет «Интерфакс».

«Случайные люди в армии очень опасны, потому что они не будут выполнять те задачи, которые стоят перед современной армией. Я не разделяю мнение тех людей, которые говорят, что каждый мужчина должен пройти через обязательную воинскую службу», - пояснил Иларион.

Напомним, в воинской части в Воронежской области рядовой Антон Макаров убил трех военнослужащих: майор Сергей Ермолаев, ефрейтор Сергей Кажокин, рядовой Нинаил Акталиев. Рядовой Фирсов ранен в плечо и лопатку, он отправлен в госпиталь. В отношении Макарова возбуждено уголовное дело, он задержан. Следствие полагает, что возможная причина поступка - нервный срыв.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин в эфире НСН заявил, что нельзя говорить об увеличении в вооруженных силах случаев убийств солдатами сослуживцев.

«Я бы не сказал, что такие случаи участились. Армия – это отображение общества. Выводы можно делать после завершения расследования и оглашения его результатов. Военная прокуратура будет вести расследование абсолютно независимо, в ее действия никто не может вмешиваться, в том числе и Минобороны», - сказал Шерин.

