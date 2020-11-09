«Проблемы с психикой». В Госдуме высказались об убийствах военных под Воронежем

По его словам, дедовщину в российскую армию принесли уголовники.

«Так называемая дедовщина появилась в вооруженных силах во времена Советского Союза, когда была объявлена хрущевская оттепель, когда многие получили условно-досрочное освобождение, амнистию, и они пришли в армию со своими «понятиями». Дедовщина сродни уголовщине. Частично удалось ее победить в российской армии, когда сократили срок службы до одного года. Но решить вопрос неуставных взаимоотношений контрактной службой невозможно», - считает парламентарий.

По его мнению, в мужском коллективе при определенных обстоятельствах более физически сильный будет унижать более слабого.

«И тот в какой может попытаться защитить себя таким способом. Я не хочу сказать, что этот пример имеет какое-то отношение к произошедшей трагедии. Я просто хочу сказать, чтобы люди знали, что армия является одним из важнейших государствообразующих институтов. Она не только готовит будущих защитников Отечества. Она является «гончарной душ». В армии человек должен научиться искренне любить свою Родину, понять, что такое чувство долга, и какая огромная честь ему уготована, будучи настоящим, нормальным, неиспорченным мужчиной, что он имеет право защищать свою Родину. Поэтому я не вижу смысла переводить все на контрактную службу», - заявил Шерин.

При этом он не считает, что Макарова мог подтолкнуть к преступлению случай Рамиля Шамсутдинова.



«К сожалению, такие случаи происходили и происходят. Я уверен, что приговор, который был оглашен в отношении Шамсутдинова, сократил количество подобных случаев в разы. Их могло быть еще больше. Что бы ни стало причиной этого происшествия, наказание последует. Но социально-бытовые условия я отвергаю, потому что уровень отлаженности в вооруженных силах сегодня гораздо выше, чем раньше. СМИ пишут, что он попал в армию после института МВД. То есть прошел отбор, медкомиссию. Что же мы теперь будем предъявлять претензии командирам? С них никто ответственность не снимает. Но если его пропустила медкомиссия, он пришел из такого вуза, и у него произошла проблема с психикой – это всегда проблема с психикой, я считаю – сложно было это предупредить. Трагедия, что погибли люди. И хотелось бы, чтобы поменьше дилетантов вокруг такой трагедии скакало», - заключил собеседник НСН.

Воронежские власти обнародовали имена трех военнослужащих, убитых Макаровым: майор Сергей Ермолаев, ефрейтор Сергей Кажокин, рядовой Нинаил Акталиев. Рядовой Фирсов ранен в плечо и лопатку, он отправлен в госпиталь.

Рядовой Рамиль Шамсутдинов 25 октября 2019 года застрелил восемь человек в воинской части в Забайкалье и ранил ещё двоих. Ему грозит пожизненное заключение. Обвиняемый объяснил свой поступок систематическими издевательствами со стороны сослуживцев. Сам он был признан потерпевшим по делу о неуставных отношениях, по которому обвиняемый в издевательствах получил два года условно и штраф в 30 тысяч рублей.

