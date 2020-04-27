Митрополит Челябинский госпитализирован с подозрением на COVID-19

Митрополит Челябинский и Миасский Григорий госпитализирован с подозрением заражения коронавирусом. Кроме того, на больничную койку попали священники, приближенные к владыке. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу митрополии. Митрополиту 45 лет.

Речь идёт о клириках Свято-Симеоновского кафедрального собора. Результаты их тесты на COVID-19 ещё не готовы. Принято решение о закрытии храмов Челябинской области со среды, 29 апреля для прихожан. Богослужения не остановят, однако они будут проводиться только в присутствии священнослужителей и сотрудников храмов по примеру московской епархии. Для верующих будут организованы трансляции в интернете.

Митрополит Григорий принимал участие в пасхальном богослужении 19 апреля. Заболевшие священники на службу в храм не приходили, отметили в епархии. Одновременно владыка призвал паству соблюдать режим самоизоляции и временно воздержаться от посещения храмов и кладбищ, как об этом ранее попросил патриарх Кирилл.

Сообщения о заболевании коронавирусом священнослужителей РПЦ участились на прошлой неделе. Первым скончавшимся с диагнозом COVID-19 стал епископ Льговский Вениамин. В Москве умер протоиерей Бгоявленского собора в Елохове Александ Агейкин. На Украине в полном составе заразились насельники Киево-Печерской лавры, трое из которых также скончались.

