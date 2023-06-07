Число отравившихся суррогатным сидром в Ульяновской области выросло до 62
Число случаев отравления суррогатным алкоголем в Ульяновской области возросло до 62. Об этом сообщила исполняющая обязанности главы Минздрава региона Олеся Колотик-Каменева.
«Выявлено 62 случая отравления, в том числе 20 человек умерло», — цитирует и.о. министра ТАСС.
Ранее стало известно, что десятки жителей Ульяновской области отравились суррогатным алкоголем, известно, что пострадавшие употребляли напиток «Мистер Сидр». Экспертизы выявили в суррогатном сидре примеси метанола и этилбутирата в пропорциях, опасных для жизни и здоровья, пишет РИА ФАН.
Роспотребнадзор уже изъял из свободной продажи 37,6 тысячи литров «Мистера Сидра», отмечает телеканал «360». Подозреваемого в изготовлении напитка предпринимателя из Самары арестовали до 4 августа.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru