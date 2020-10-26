В России предложили создать должность уполномоченного по борьбе с коррупцией

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов направил премьер-премьер министру РФ Михаилу Мишустину письмо с предложением создать институт уполномоченного по борьбе с коррупцией, сообщает RT.

В письме Орлов напомнил о том, что дата 9 декабря провозглашена ООН как Международный день борьбы с коррупцией. В преддверии этого события политолог попросил главу правительства оценить целесообразность создания в РФ должности омбудсмена по борьбе с коррупцией.

Он добавил, что коррупция является одной из главных проблем современности и ощутимо влияет на развитие экономики. Политолог предложил включить в обязанности омбудсмена анализ правовых актов, работу с предложениями по совершенствованию антикоррупционного законодательства и обработку запросов граждан.

Ранее Генпрокуратура РФ опубликовала список регионов с самым высоким показателем коррупционной преступности.

