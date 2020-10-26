В России предложили создать должность уполномоченного по борьбе с коррупцией
Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов направил премьер-премьер министру РФ Михаилу Мишустину письмо с предложением создать институт уполномоченного по борьбе с коррупцией, сообщает RT.
В письме Орлов напомнил о том, что дата 9 декабря провозглашена ООН как Международный день борьбы с коррупцией. В преддверии этого события политолог попросил главу правительства оценить целесообразность создания в РФ должности омбудсмена по борьбе с коррупцией.
Он добавил, что коррупция является одной из главных проблем современности и ощутимо влияет на развитие экономики. Политолог предложил включить в обязанности омбудсмена анализ правовых актов, работу с предложениями по совершенствованию антикоррупционного законодательства и обработку запросов граждан.
Ранее Генпрокуратура РФ опубликовала список регионов с самым высоким показателем коррупционной преступности.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,5 млн+17 347 / сут.
Умерли
26 269+219 / сут.
Выздоровели
115 тыс.+-1 023 913 / сут.
- В России новый рекорд по числу новых случаев заболевания коронавирусом
- На администрацию аэропорта «Домодедово» завели уголовное дело о халатности
- Губернатор Иркутской области заболел коронавирусом
- Число заразившихся коронавирусом во всем мире превысило 43 млн человек
- В Белоруссии сообщили о подготовке к стачке на крупных заводах
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru