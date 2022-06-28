Мишустин заявил о сокращении около 30 тысяч госслужащих

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что правительство провело административную реформу, в ходе которой было сокращено около 30 тысяч госслужащих, сообщает пресс-служба кабмина.

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На встрече с членами Совета палаты Совета Федерации он отметил, что это было сделано «буквально в первый год», после чего была продолжена «реформа контрольно-надзорной деятельности», в которой сенаторы принимали активное участие.

«Хочу сказать, что мы провели административную реформу, очень внимательно посмотрев на структуру всех федеральных органов исполнительной власти», - подчеркнул глава правительства.

Ранее российский миллиардер Олег Дерипаска заявил, что для спасения экономики России в условиях санкционного давления следует серьёзно сократить госаппарат и финансирование госструктур, сообщает «Свободная пресса».

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ФОТО: government.ru
ТЕГИ:ЧиновникиСокращениеПравительство РоссииМихаил Мишустин
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