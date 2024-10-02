Мишустин заявил о рекордном урожае сельхозпродукции
Сельское хозяйство в 2024 году показало рекордные урожаи по большинству важных продуктов, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с председателем правления Россельхозбанка Борисом Листовым.
Он отметил, что все показатели текущего года выполнены – по мясу, рыбе, маслу, сахару и зерну.
Так, по его словам, Россия вошла в четверку самых крупных мировых производителей мяса.
Институт конъюнктуры аграрного рынка понизил прогноз урожая пшеницы на 1,6 млн т, до 82,2 млн т. Одновременно оценка сбора ячменя уменьшена на 400 тыс. т, а кукурузы — на 1,1 млн т, до 12 млн т. Последний показатель станет худшим с 2018 года.
В этом году урожай зерновых прогнозируется на уровне 125 миллионов тонн, что не дотягивает до рекордов прошлых лет, самые плохие прогнозы касаются кукурузы, заявил глава Зернового союза Аркадий Злочевский «Радиоточке НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru