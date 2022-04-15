Медведев заявил, что госуслуги для иностранцев следует сделать электроными
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что предоставляемые иностранцам в России государственные услуги должны быть понятными и прозрачными, сообщает РИА Новости.
В ходе заседания межведомственной комиссии по совершенствованию государственной миграционной политики он отметил, что их следует перевести в электронную форму.
«Важной представляется идея перевода государственных услуг для иностранцев в электронную форму... всё это должно быть удобно для заявителей», - подчеркнул он.
Ранее глава комиссии отельеров общественной организации «Опора России», эксперт-практик гостиничного бизнеса Эдуард Демидов заявил, что из-за пандемии Санкт-Петербург лишился важного источника дохода — от иностранных путешественников, сообщают «Невские новости».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,1 млн+11 432 / сут.
Умерли
373 тыс.+261 / сут.
Выздоровели
17,3 млн+19 523 / сут.
- СМИ: «Роснано» потребовало проверить работу компании при Чубайсе
- Мишустин заявил, что на пособия малообеспеченным семьям выделят 505 млрд рублей
- Школы Владимирской области будут начинать день с подъема флага под гимн России РФ
- В России заблокировали сайт Международного французского радио
- Из WhatsApp решили сделать соцсеть
- ДОМ.РФ снизил ставки по ипотеке для учёных и медиков
- Поклонская поспорила с вице-премьером Крыма о ракетном ударе по Киеву
- Медведев заявил, что госуслуги для иностранцев следует сделать электроными
- СМИ: экипаж затонувшего крейсера «Москва» доставили в Севастополь
- Новак: Евросоюз не сможет полностью заменить российские энергоресурсы
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru