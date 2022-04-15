Медведев заявил, что госуслуги для иностранцев следует сделать электроными

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что предоставляемые иностранцам в России государственные услуги должны быть понятными и прозрачными, сообщает РИА Новости.

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В ходе заседания межведомственной комиссии по совершенствованию государственной миграционной политики он отметил, что их следует перевести в электронную форму.

«Важной представляется идея перевода государственных услуг для иностранцев в электронную форму... всё это должно быть удобно для заявителей», - подчеркнул он.

Ранее глава комиссии отельеров общественной организации «Опора России», эксперт-практик гостиничного бизнеса Эдуард Демидов заявил, что из-за пандемии Санкт-Петербург лишился важного источника дохода — от иностранных путешественников, сообщают «Невские новости».

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Фото: РИА Новости
ТЕГИ:ГосуслугиМигрантыИностранцыДмитрий Медведев
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