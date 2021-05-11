Мишустин выразил соболезнования семьям погибших при стрельбе в Казани

Премьер-министр РФ Мишустин выразил соболезнования родным и близким погибших при стрельбе в гимназии Казани. «Вся страна переживает вместе с вами», - сказал он.

Глава правительства и вице-премьеры почтили минутой молчания жертв стрельбы. Мишустин назвал случившееся крайне бесчеловечной и жестокой трагедией.

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Также премьер пожелал скорейшего выздоровления ранеными в этом ЧП и поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой докладывать о развитии ситуации в Казани.

Ранее президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким погибших в казанской гимназии, передает RT.

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ФОТО: Сайт правительства РФ
ТЕГИ:СтрельбаКазаньМихаил Мишустин
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