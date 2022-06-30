Мишустин: выплаты по соцконтракту вырастут до 350 тысяч рублей
С 1 июля россияне, оказавшиеся в сложном финансовом положении, на открытие бизнеса будут получать 350 тысяч рублей, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
«До 200 тысяч рублей вырастет и поддержка для тех, кто собирается зарабатывать на личном подсобном хозяйстве», - цитирует Михаила Мишустина ТАСС.
Выплаты увеличились на 100 тысяч рублей. Глава кабмина отметил, что подобный механизм государственной помощи пользуется спросом. В Минтруде обратили внимание, что заключить социальный контракт до 31 декабря 2022 года могут малоимущие семьи и россияне, потерявшие работу с 1 марта 2022 года и признанные безработными на момент обращения.
Ранее президент Владимир Путин подписал закон, который запрещает кредитным организациям автоматически списывать социальные выплаты в счет погашения долгов граждан.
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