Мишустин установил размер максимальных выплат безработным
Михаил Мишустин подписал постановление о максимальных выплатах безработным. Как пишет РИА Новости, в документе, опубликованном на сайте кабмина, отмечается, что россияне, потерявшие работу после 1 марта и обратившиеся в службу занятости, в период с апреля по июнь будут получать пособия по безработице в максимальном размере, то есть, 12 130 рублей. Ранее об увеличении пособия для потерявших работу из-за пандемии коронавируса объявил Владимир Путин.
Для временно безработных россиян, имеющих детей, появится дополнительная ежемесячная выплата в размере трёх тысяч рублей на каждого несовершеннолетнего ребёнка, отмечает RT.
Ранее НСН писала, что Эксперты составили список профессии, которые будут пользоваться наибольшим спросом у работодателей после окончания пандемии COVID-19. Его в интервью «Российской газете» озвучил директор центра занятости населения «Моя работа» Роман Шкут.
По его мнению, больше всего рынок труда будет нуждаться в специалистах в области IT. Также востребованными станут слесари и сантехники. Кроме того, специалист подчеркнул, что общей тенденцией станет «вытеснение» юристов и экономистов. Их место займут люди со средним специальным образованием.
Между тем, на фоне ситуации с коронавирусом и введёнными ограничениями практически каждый третий (32%) из опрошенных в апреле жителей Москвы заявил, что временно перестал работать. Об этом говорят данные исследования, проведённого холдингом «Ромир». При этом 12% респондентов уточнили, что потеряли работу.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru