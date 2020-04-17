Мишустин установил размер максимальных выплат безработным

Ранее НСН писала, что Эксперты составили список профессии, которые будут пользоваться наибольшим спросом у работодателей после окончания пандемии COVID-19. Его в интервью «Российской газете» озвучил директор центра занятости населения «Моя работа» Роман Шкут.

По его мнению, больше всего рынок труда будет нуждаться в специалистах в области IT. Также востребованными станут слесари и сантехники. Кроме того, специалист подчеркнул, что общей тенденцией станет «вытеснение» юристов и экономистов. Их место займут люди со средним специальным образованием.

Между тем, на фоне ситуации с коронавирусом и введёнными ограничениями практически каждый третий (32%) из опрошенных в апреле жителей Москвы заявил, что временно перестал работать. Об этом говорят данные исследования, проведённого холдингом «Ромир». При этом 12% респондентов уточнили, что потеряли работу.



