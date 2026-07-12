Минобороны: Силы ПВО за 12 часов сбили 220 украинских БПЛА
Средства ПВО за 12 часов 12 июля уничтожили 220 украинских БПЛА над территорией России. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.
По данным ведомства, беспилотники самолетного типа были сбиты с 08:00 до 20:00 по московскому времени дежурными средствами ПВО.
Как уточнили в МО РФ, беспилотники были ликвидированы над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Тульской областями, Краснодарским краем, Московским регионом, Крымом, а также над акваториями Азовского и Черного морей.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в течение последних суток ликвидировано около 300 БПЛА ВСУ, летевших в сторону Московского региона, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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