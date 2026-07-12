Минобороны: Силы ПВО за 12 часов сбили 220 украинских БПЛА

По данным ведомства, беспилотники самолетного типа были сбиты с 08:00 до 20:00 по московскому времени дежурными средствами ПВО.

Как уточнили в МО РФ, беспилотники были ликвидированы над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Тульской областями, Краснодарским краем, Московским регионом, Крымом, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в течение последних суток ликвидировано около 300 БПЛА ВСУ, летевших в сторону Московского региона, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

