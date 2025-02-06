Мишустин: Военные пенсии будут проиндексированы на 4,4%

Он напомнил, что в октябре 2024 года индексация военных пенсий составила 5,1%, однако реальный уровень инфляции по итогам года достиг 9,5%.

Глава правительства указал, к уже осуществлённым выплатам за январь и февраль текущего года будет сделана доплата, необходимые для этого финансы имеются.

«Благополучие военных пенсионеров является безусловным приоритетом всех уровней власти, равно как и обеспечение социальной справедливости», – заключил он.

Ранее Мишустин заявил, что пенсии ополченцам Луганской и Донецкой народных республик будут назначать в беззаявительном порядке, сообщает РЕН ТВ.

