Мишустин: Военные пенсии будут проиндексированы на 4,4%

Военные пенсии будут проиндексированы на 4,4% с 1 января 2025 года. Как сообщает пресс-служба правительства РФ, об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

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Он напомнил, что в октябре 2024 года индексация военных пенсий составила 5,1%, однако реальный уровень инфляции по итогам года достиг 9,5%.

Глава правительства указал, к уже осуществлённым выплатам за январь и февраль текущего года будет сделана доплата, необходимые для этого финансы имеются.

«Благополучие военных пенсионеров является безусловным приоритетом всех уровней власти, равно как и обеспечение социальной справедливости», – заключил он.

Ранее Мишустин заявил, что пенсии ополченцам Луганской и Донецкой народных республик будут назначать в беззаявительном порядке, сообщает РЕН ТВ.

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Фото: government.ru
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