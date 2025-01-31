Получающий 140 тысяч рублей пенсии олимпийский чемпион Тихонов назвал себя нищим

По словам 78-летнего спортсмена, он создал крупнейшее в России агрохозяйство, а также мясное, рыбное и хлебное производства.

Он указал, что когда-то был богатым, но затем «всё разворовали и раздели подчистую».

«Я нищий! На три пенсии живу: олимпийская - 52 тысячи рублей, офицерская как у подполковника в отставке - 62 тысячи и 26 тысяч от родного региона», - заключил Тихонов.

Ранее депутат Госдумы Никита Чаплин заявил, что средняя страховая пенсия по старости в России с февраля увеличится до почти 25 тысяч рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

