Получающий 140 тысяч рублей пенсии олимпийский чемпион Тихонов назвал себя нищим
Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов в интервью «Спорт-Экспрессу» заявил, что живёт на три пенсии и считает себя нищим.
По словам 78-летнего спортсмена, он создал крупнейшее в России агрохозяйство, а также мясное, рыбное и хлебное производства.
Он указал, что когда-то был богатым, но затем «всё разворовали и раздели подчистую».
«Я нищий! На три пенсии живу: олимпийская - 52 тысячи рублей, офицерская как у подполковника в отставке - 62 тысячи и 26 тысяч от родного региона», - заключил Тихонов.
Ранее депутат Госдумы Никита Чаплин заявил, что средняя страховая пенсия по старости в России с февраля увеличится до почти 25 тысяч рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru