Мишустин: Власти выполнят все социальные обязательства перед россиянами

Власти выполнят все социальные обязательства перед россиянами. Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Социальные расходы стали основой принятого Мосгордумой бюджета

Он отметил, что в новом трёхлетнем бюджете особое внимание уделили нацпроектам, которые направлены на повышение качества жизни граждан.

«Все социальные обязательства... будут безусловно выполнены... Средства на это предусмотрены», - заключил глава кабмина.

Ранее Совет Федерации одобрил закон о федеральном бюджете России ближайшие три года, основным источником финансирования которого станут внутренние госзаимствования, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Дмитрий Астахов
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