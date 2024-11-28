Мишустин: Власти выполнят все социальные обязательства перед россиянами
Власти выполнят все социальные обязательства перед россиянами. Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Он отметил, что в новом трёхлетнем бюджете особое внимание уделили нацпроектам, которые направлены на повышение качества жизни граждан.
«Все социальные обязательства... будут безусловно выполнены... Средства на это предусмотрены», - заключил глава кабмина.
Ранее Совет Федерации одобрил закон о федеральном бюджете России ближайшие три года, основным источником финансирования которого станут внутренние госзаимствования, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru