Социальные расходы стали основой принятого Мосгордумой бюджета

Мосгордума приняла закон «О бюджете города Москвы на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов».

Как рассказала министр правительства столицы, руководитель департамента финансов столицы Елена Зяббарова, социальные расходы составят половину бюджета, обеспечив финансирование программ, определенных мэром города.

«В 2025 году это 2,8 трлн рублей, а с учетом средств обязательного медицинского страхования – 3,3 трлн рублей», – добавила она.

По словам Зяббаровой, в следующем году на оказание мер социальной поддержки жителей города намерены направить 690 млрд рублей, из них на выплату пособий и компенсаций в денежной форме – 374 млрд. Еще 316 млрд потратят на предоставление мер поддержки в натуральной форме, включая льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг, бесплатный и льготный проезд на общественном транспорте.

Из документа также следует, что в 2025 году доходы бюджета Москвы составят 5,1 трлн рублей, расходы – 5,6 трлн рублей, дефицит бюджета – менее 461,1 млрд рублей.

