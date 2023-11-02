Мишустин: В России расширят программу льготного автокредитования

На заседании правительства он отметил, что данные средства пойдут на реализацию действующей программы автокредитования, которую расширят, включив в неё людей с ограничениями по здоровью.

«Воспользоваться льготным предложением также смогут люди и с ограничениями по здоровью. А при покупке отечественных электромобилей в кредит скидка увеличится до 35%. То есть государство вернет покупателю до 925 тысяч рублей», - пояснил глава кабмина.

Он напомнил, что воспользоваться льготным автокредитом и получить скидку в размере до 25% от стоимости автомобиля могут медицинские работники, учителя, участники спецоперации и их близкие и родные.

Ранее кредитный брокер, генеральный директор ГК «Белый остров» Сергей Островский заявил, что один из главных минусов рассрочки по сравнению с автокредитом — ограниченный срок выплат, сообщает RT.

