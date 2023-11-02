Мишустин: В России расширят программу льготного автокредитования
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что в ближайшие три года на поддержку российского автопрома и повышение спроса на отечественную продукцию будет выделено порядка 30 млрд рублей, сообщает РИА Новости.
На заседании правительства он отметил, что данные средства пойдут на реализацию действующей программы автокредитования, которую расширят, включив в неё людей с ограничениями по здоровью.
«Воспользоваться льготным предложением также смогут люди и с ограничениями по здоровью. А при покупке отечественных электромобилей в кредит скидка увеличится до 35%. То есть государство вернет покупателю до 925 тысяч рублей», - пояснил глава кабмина.
Он напомнил, что воспользоваться льготным автокредитом и получить скидку в размере до 25% от стоимости автомобиля могут медицинские работники, учителя, участники спецоперации и их близкие и родные.
Ранее кредитный брокер, генеральный директор ГК «Белый остров» Сергей Островский заявил, что один из главных минусов рассрочки по сравнению с автокредитом — ограниченный срок выплат, сообщает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Андрей Рублев вышел в четвертьфинал турнира «Мастерс» в Париже
- В России за десять месяцев продали более миллиона автомобилей
- Минфин США ввёл санкции против российских предприятий и банков
- Хачанов выиграл российское дерби в третьем круге «Мастерса» в Париже
- The Beatles опубликовали свою последнюю песню «Now and Then»
- Семью из Азербайджана выдворят из России после драки сына в школе
- ФРГ поставила Украине еще 25 танков Leopard
- Мишустин: В России расширят программу льготного автокредитования
- Второй день подряд в Москве регистрируется температурный рекорд
- Бахрейн разорвал экономические отношения с Израилем
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru