Голикова сообщила о снижении уровня бедности в России
В России зафиксировано снижения уровня бедности по итогам III квартала 2024 года, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, сообщает агентство «Прайм».
По её данным, он сократился на 37% по сравнению с 2018 годом. Голикова отметила, что постепенно начала снижаться бедность среди многодетных семей.
«Этому способствуют меры, принимаемые правительством РФ, по их финансовой и социальной поддержке», - подчеркнула вице-премьер.
Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что число многодетных семей в РФ за пять лет выросло почти на 27%, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru