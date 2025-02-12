Голикова сообщила о снижении уровня бедности в России

В России зафиксировано снижения уровня бедности по итогам III квартала 2024 года, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, сообщает агентство «Прайм».

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По её данным, он сократился на 37% по сравнению с 2018 годом. Голикова отметила, что постепенно начала снижаться бедность среди многодетных семей.

«Этому способствуют меры, принимаемые правительством РФ, по их финансовой и социальной поддержке», - подчеркнула вице-премьер.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что число многодетных семей в РФ за пять лет выросло почти на 27%, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Дмитрий Астахов//РИА Новости
ТЕГИ:РоссияМногодетные СемьиБедностьТатьяна Голикова

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