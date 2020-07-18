Мишустин узаконил электронные трудовые книжки при устройстве на работу
Россияне смогут устраиваться на работу с электронной трудовой книжкой. Такая возможность появится с 1 января 2021 года. Соответствующее постановление подписал глава правительства России Михаил Мишустин, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу кабмина.
В электронном аналоге бумажной трудовой книжки содержатся данные о сотруднике, месте и периодах его работы, причинах прекращения трудового договора.
Увидеть электронную версию трудовой книжки можно в личном кабинете на портале госуслуг, на сайте Пенсионного фонда, а также в приложениях для смартфонов указанных ресурсов.
Бумажную выписку из электронной трудовой книжки можно получить в Пенсионном фонде, МФЦ, а также у текущего или последнего работодателя, отмечает Газета.ru.
Ранее бизнес-тренер, член НП «Эксперты рынка труда» Юлия Левина в эфире НСН рассказала, кто предпочтет бумажный вариант цифровому аналогу.
«В печатных вариантах трудовых книжек будут заинтересованы, скорее всего, те организации, в которых есть определенные ограничения - доступ к интернету, облачным хранилищам, серверам. Это, например, спецслужбы, военные», - сказала Левина.
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