Мишустин узаконил электронные трудовые книжки при устройстве на работу

Увидеть электронную версию трудовой книжки можно в личном кабинете на портале госуслуг, на сайте Пенсионного фонда, а также в приложениях для смартфонов указанных ресурсов.

Бумажную выписку из электронной трудовой книжки можно получить в Пенсионном фонде, МФЦ, а также у текущего или последнего работодателя, отмечает Газета.ru.

Ранее бизнес-тренер, член НП «Эксперты рынка труда» Юлия Левина в эфире НСН рассказала, кто предпочтет бумажный вариант цифровому аналогу.

«В печатных вариантах трудовых книжек будут заинтересованы, скорее всего, те организации, в которых есть определенные ограничения - доступ к интернету, облачным хранилищам, серверам. Это, например, спецслужбы, военные», - сказала Левина.

