Мишустин утвердил введение бесплатного питания для младших школьников
Глава российского правительства Михаил Мишустин подписал постановление о введении горячих обедов для учеников младших классов. В текущем году на эти целы кабмин выделит почти 22 миллиарда рублей.
«В 2020 году субсидия составит 21,8 млрд рублей, в 2021-м – 43,6 млрд, в 2022-м – 43,6 млрд», - говорится в тексте, опубликованном пресс-службой правительства. При этом регионы при наличии средств могут предоставлять младшеклассником дополнительное питание.
Ранее обеспечение школьников питанием входило в обязанности региональных властей и муниципалитетов. При этом на бесплатные обеды, как правило, претендовали только льготники.
Напомним, в инициативой обеспечить всех младшеклассников бесплатным питанием в школах в январе этого года выступил президент РФ — соответствующее предложение он сделал в ходе оглашения послания Федеральному собранию.
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