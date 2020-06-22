Мишустин утвердил введение бесплатного питания для младших школьников

«В 2020 году субсидия составит 21,8 млрд рублей, в 2021-м – 43,6 млрд, в 2022-м – 43,6 млрд», - говорится в тексте, опубликованном пресс-службой правительства. При этом регионы при наличии средств могут предоставлять младшеклассником дополнительное питание.

Ранее обеспечение школьников питанием входило в обязанности региональных властей и муниципалитетов. При этом на бесплатные обеды, как правило, претендовали только льготники.

Напомним, в инициативой обеспечить всех младшеклассников бесплатным питанием в школах в январе этого года выступил президент РФ — соответствующее предложение он сделал в ходе оглашения послания Федеральному собранию.

