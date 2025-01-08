Мишустин утвердил рабочие и праздничные дни в 2025 году

Согласно документу, в честь Дня защитника Отечества и Международного женского дня россияне будут отдыхать по два дня - 22 и 23 февраля, а также 8 и 9 марта, соответственно.

В мае будет два периода по четыре выходных дня - с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая.

Трёхдневные выходные в 2025 году выпали в честь Дня России (с 12 по 15 июня), а также в честь Дня народного единства (с 2 по 4 ноября).

Ранее кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин заявил, что наименее выгодными месяцами для отпуска в 2025 году будут январь, май, июнь и ноябрь, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

