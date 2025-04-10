Мишустин: Срок пребывания иностранцев в РФ по электронной визе увеличится

По его словам, согласно рассматриваемым изменениям в законодательство, он вырастет почти в два раза: до 30 суток вместо 16 ранее.

На заседании правительства он также указал, что единую электронную визу получают граждане 64 государств, за два года её оформили более миллиона раз.

Ранее вице-президент РСТ Дмитрий Горин заявил «Радиоточкен НСН», что россиянам необходимо подавать документы на шенгенскую визу за шесть месяцев до путешествия.

