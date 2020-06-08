Мишустин рассказал о стабилизации ситуации на рынке труда
Положение дел на рынке труда в Российской Федерации постепенно нормализуется. Такую оценку ситуации дал председатель правительства Михаил Мишустин на совещании со своими заместителями.
По словам премьер-министра, положительная динамика объясняется, в том числе, поэтапным выходом регионов из режима ограничений, введённых из-за пандемии коронавируса. Также свою позитивную роль сыграл правительственный пакет мер по поддержке занятости и экономике.
Мишустин заверил, что власти и в дальнейшем продолжат оказывать помощь россиянам, которые лишились работы из-за пандемии коронавируса, отмечает RT. Ранее глава Минтруда Антон Котяков сообщил, что общее число официально зарегистрированных безработных в России достигло 2,09 миллиона человек.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru