Мишустин проводит разбор полётов с губернаторами по COVID-19

Председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин проводит совещание с главами регионов в формате видеоконференцсвязи. Они обсуждают ситуацию на местах в условиях распространения коронавирусной инфекции.

Ранее руководитель кабинета министров анонсировал это совещание на встрече со своими заместителями.

Как отмечает URA.RU, оно особенно может стать важным для Свердловской области и, в частности, Екатеринбурга. Ранее в городской клинической больнице №1 регионального центра произошла массовая вспышка инфицирования, COVID-19 заразились около ста человек.

Источник агентства не исключает, что эта ситуация может стать поводом для жесткой критики со стороны премьер-министра. В таком случае могут последовать оргвыводы. Сейчас в больнице проводится проверка, по итогам которой власти примут решения, в том числе кадровые.

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ФОТО: РИА Новости/Александр Астафьев
ТЕГИ:КоронавирусГубернаторыМихаил Мишустин
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