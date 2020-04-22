Мишустин проводит разбор полётов с губернаторами по COVID-19
Председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин проводит совещание с главами регионов в формате видеоконференцсвязи. Они обсуждают ситуацию на местах в условиях распространения коронавирусной инфекции.
Ранее руководитель кабинета министров анонсировал это совещание на встрече со своими заместителями.
Как отмечает URA.RU, оно особенно может стать важным для Свердловской области и, в частности, Екатеринбурга. Ранее в городской клинической больнице №1 регионального центра произошла массовая вспышка инфицирования, COVID-19 заразились около ста человек.
Источник агентства не исключает, что эта ситуация может стать поводом для жесткой критики со стороны премьер-министра. В таком случае могут последовать оргвыводы. Сейчас в больнице проводится проверка, по итогам которой власти примут решения, в том числе кадровые.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru