Мишустин призвал участников СНГ совместно регулировать климат

Председатель правительства России Михаил Мишустин призвал создать систему внутреннего климатического регулирования в Содружестве Независимых Государств (СНГ). Эту идею он озвучил на заседании Совета глав правительств СНГ, которое проходит сегодня в формате видеоконференции.

По оценке премьер-министра РФ, СНГ уже сейчас можно считать перспективной площадкой для взаимодействия по климатической повестке, обмена лучшими практиками по сокращению выбросов. Это особенно актуально в контексте глобального перехода к зеленой экономике с целью сокращения выбросов парниковых газов. В связи с этим прослеживается тенденция по снижению спроса на традиционное углеводородное топливо на фоне развития альтернативной энергетики, отметил Мишустин.

Глава правительства РФ напомнил, что уже принят ряд решений в Евразийском экономическом союзе, страны «пятерки» согласились углубить сотрудничество на климатическом направлении. Значительное внимание данной проблематике было уделено и на заседании Совета глав государств Содружества.