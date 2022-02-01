Мишустин призвал решать проблемы первичного звена здравоохранения

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что в нашей стране необходимо решать проблемы первичного звена здравоохранения. Об этом сообщает информационное агентство РИА Новости.

По его словам, в поликлиниках должен быть обеспечен индивидуальный подход к пациентам, при этом посещение врачей должно стать более быстрым и комфортным.

Премьер отметил, что для этого медицинских работников необходимо избавить от бумажной волокиты, внедрив современные технологии.

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Мишустин подчеркнул важность реабилитации после коронавируса, которую, по его словам, показала пандемия. Политик заявил, что пациентам должна быть обеспечена возможность ее получения на всех этапах лечения. Для этого, добавил он, нужно предоставить более, чем 60% медицинских учреждений, которые осуществляют реабилитацию, соответствующее оборудование и подготовить для них профильных специалистов.

Ранее Михаил Мишустин заявил о колоссальной нагрузке на первичное звено здравоохранения, сообщает RT.

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ФОТО: Сайт правительства РФ
ТЕГИ:КоронавирусРеабилитацияМедицинаЗдравоохранениеМихаил Мишустин
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