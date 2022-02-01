Мишустин призвал решать проблемы первичного звена здравоохранения

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что в нашей стране необходимо решать проблемы первичного звена здравоохранения. Об этом сообщает информационное агентство РИА Новости.

По его словам, в поликлиниках должен быть обеспечен индивидуальный подход к пациентам, при этом посещение врачей должно стать более быстрым и комфортным.

Премьер отметил, что для этого медицинских работников необходимо избавить от бумажной волокиты, внедрив современные технологии.