Мишустин призвал правительство РФ работать без выходных в новогодние праздники
27 декабря 202417:21
Длинные новогодние каникулы, которые любят взрослые и дети, для многих служб являются временем повышенного внимания. Такое заявление сделал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
По его словам, правительство в этот период также должно работать без выходных.
«Прошу держать ситуацию на контроле, все необходимые меры принимать оперативно», — призвал он на совещании с кабмином.
Ранее власти Москвы призвали жителей и гостей столицы не использовать пиротехнику в новогодние каникулы, сообщает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru