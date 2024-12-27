Мишустин призвал правительство РФ работать без выходных в новогодние праздники

Длинные новогодние каникулы, которые любят взрослые и дети, для многих служб являются временем повышенного внимания. Такое заявление сделал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

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По его словам, правительство в этот период также должно работать без выходных.

«Прошу держать ситуацию на контроле, все необходимые меры принимать оперативно», — призвал он на совещании с кабмином.

Ранее власти Москвы призвали жителей и гостей столицы не использовать пиротехнику в новогодние каникулы, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Дмитрий Астахов
ТЕГИ:Новый ГодВыходныеПравительство РоссииМихаил Мишустин

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