Мишустин призвал правительство РФ работать без выходных в новогодние праздники

По его словам, правительство в этот период также должно работать без выходных.

«Прошу держать ситуацию на контроле, все необходимые меры принимать оперативно», — призвал он на совещании с кабмином.

Ранее власти Москвы призвали жителей и гостей столицы не использовать пиротехнику в новогодние каникулы, сообщает RT.