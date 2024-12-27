Депутат Лантратова призвала школьников читать на каникулах не меньше часа в день
Школьникам стоит хотя бы час в день читать литературу в новогодние праздники, заявила первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова.
По ее словам, в комитет поступает много жалоб от родителей о повышенной загруженности детей в школах. Однако это не значит, что в каникулы ребенок не должен проводить время за книгой.
«Я даю сыну возможность отдохнуть, но при условии, что хотя бы час в день он должен посвятить чтению книги или решению задач. Еще разрешаю отступать от правил, рекомендуемой литературы, и выбрать что-то самому», — сказала Лантратова в беседе с «Газетой.Ru».
Как добавила депутат, загружать детей домашней работой в праздники, напротив, не стоит, поскольку важно, чтобы они успели отдохнуть на каникулах.
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что правительство и Госдума в 2025 году планируют включить вопрос учебной нагрузки на школьников в число приоритетов в работе, напоминает «Радиоточка НСН».
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