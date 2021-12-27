Мишустин принял участие в акции «Ёлка желаний»

Глава правительства принял участие в благотворительной акции «Ёлка желаний» и снял с установленного в Доме правительства новогоднего дерева шарик-открытку с его желанием ребёнка.

Как оказалось, Миша Спиридонов мечтает побывать на кондитерской фабрике. По словам премьер-министра, в детстве он тоже желал «побывать в тех местах, где делают вкусные шоколадные конфеты».

«Я думаю, что мы обязательно исполним твоё желание, и я постараюсь к тебе присоединиться», - пообещал Мишустин.

Ранее премьер-министр подписал распоряжение, согласно которому на модернизацию почтовых отделений в сёлах и труднодоступных местностях было выделено 5 млрд рублей, сообщает RT.

