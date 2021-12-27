Мишустин принял участие в акции «Ёлка желаний»
Премьер-министр Михаил Мишустин исполнит мечту пятилетнего Миши Спиридонова из Орловской области, сообщает пресс-служба кабмина.
Глава правительства принял участие в благотворительной акции «Ёлка желаний» и снял с установленного в Доме правительства новогоднего дерева шарик-открытку с его желанием ребёнка.
Как оказалось, Миша Спиридонов мечтает побывать на кондитерской фабрике. По словам премьер-министра, в детстве он тоже желал «побывать в тех местах, где делают вкусные шоколадные конфеты».
«Я думаю, что мы обязательно исполним твоё желание, и я постараюсь к тебе присоединиться», - пообещал Мишустин.
Ранее премьер-министр подписал распоряжение, согласно которому на модернизацию почтовых отделений в сёлах и труднодоступных местностях было выделено 5 млрд рублей, сообщает RT.
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