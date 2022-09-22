Мишустин предложил ввести универсальное пособие для бедных семей

По его словам, оно объединит целый ряд действующих мер социальной защиты, в том числе выплаты при рождении или усыновлении ребёнка и до достижения им трёх лет, на детей от трёх до семи лет и от восьми до 17 лет, а также пособия нуждающимся женщинам, вставшим на учёт на ранних сроках беременности.

«Чтобы оформить такое универсальное пособие, необходимо будет подать лишь одно заявление без дополнительных справок. Сделать это можно как через портал госуслуг, так и лично через МФЦ или Фонд пенсионного и социального страхования», - подчеркнул глава правительства.

Ранее Мишустин заявил, что на субсидирование программ льготной ипотеки российским правительством были перечислены ещё более 56 млрд рублей, сообщает RT.

