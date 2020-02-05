Мишустин предложил смягчить наказание беременным за преступления небольшой тяжести

Премьер-министр Михаил Мишустин предложил смягчить наказание беременным женщинам и женщинам, имеющим детей до трех лет, за преступления небольшой тяжести. Об этом пишет «Интерфакс», подчёркивая, что представлять законопроект в Госдуме и Совете Федерации будет статс-секретарь – замминистра юстиции Вадим Федоров.

В 2018 году в российских колониях отбывали сроки 45 тысяч женщин, отмечает «Интерфакс». Эти данные были представлены на встрече представителей ФСИН и делегации пенитенциарной службы Франции.