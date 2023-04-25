Мишустин: повышение МРОТ с 1 января 2024 года увеличит зарплаты 4,8 млн россиян

Премьер-министра РФ Михаил Мишустин заявил, что благодаря повышению минимального размера оплаты труда (МРОТ) увеличатся зарплаты 4,8 млн россиян, сообщает пресс-служба кабмина.

Он указал, что МРОТ увеличивается «последовательно, темпами выше инфляции» и с начала 2023 года он достиг 16 242 рубля.

«С 1 января следующего года мы проиндексируем его ещё раз, но уже на 18,5%, что повысит зарплату 4,8 миллиона наших граждан», - заключил глава правительства.

