Путин поручил дополнительно повысить МРОТ с 2024 года
Президент РФ Владимир Путин поручил обеспечить дополнительное повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ).
Об этом говорится в перечне поручений по реализации послания российского лидера Федеральному собранию от 21 февраля 2023 года, сообщает пресс-служба Кремля.
Согласно документу, повышение МРОТ на 10% следует осуществить с 1 января 2024 года.
Ранее Путин заявил, что благодаря дополнительной индексации МРОТ вырастет в целом на 18,5% и составит 19 242 рубля, сообщает «Невские новости».
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