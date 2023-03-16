Путин поручил дополнительно повысить МРОТ с 2024 года

Об этом говорится в перечне поручений по реализации послания российского лидера Федеральному собранию от 21 февраля 2023 года, сообщает пресс-служба Кремля.

Согласно документу, повышение МРОТ на 10% следует осуществить с 1 января 2024 года.

Ранее Путин заявил, что благодаря дополнительной индексации МРОТ вырастет в целом на 18,5% и составит 19 242 рубля, сообщает «Невские новости».

