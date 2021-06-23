Мишустин поручил выделить средства на борьбу с пандемией

Правительство указало подготовить достаточное количество кислорода в больницах, а также переоборудовать федеральные медцентры под ковидные госпитали. Регионам рекомендовали сформировать резерв коек. Кроме того, до 30 сентября все субъекты федерации получат минимум 4 миллиона доз вакцины «Спутник V».

Ранее Биолог Анча Баранова рассказала, что индийский штамм коронавируса опасен тем, что при нем значительно быстрее снижается функция легких. Директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург посчитал, что «Спутник V» должен справиться с любой мутацией вируса.

