Мишустин поручил создать Национальную базу генетической информации

Министерству науки и высшего образования Российской Федерации надлежит выполнить постановление правительства до 1 сентября 2025 года.

Уточняется, что документ вступает в силу с 1 сентября 2024 года.

Ранее Мишустин призвал сделать российскую систему образования более современной и конкурентоспособной. По его словам, в санкционных условиях российские предприятия заинтересованы в разработчиках перспективных образцов техники и программистах, напоминает «Радиоточка НСН».

