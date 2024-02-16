Мишустин поручил создать Национальную базу генетической информации

Глава правительства России Михаил Мишустин поручил создать и ввести в эксплуатацию Национальную базу генетической информации. Соответствующий документ представлен на официальном портале правовой информации.

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Министерству науки и высшего образования Российской Федерации надлежит выполнить постановление правительства до 1 сентября 2025 года.

Уточняется, что документ вступает в силу с 1 сентября 2024 года.

Ранее Мишустин призвал сделать российскую систему образования более современной и конкурентоспособной. По его словам, в санкционных условиях российские предприятия заинтересованы в разработчиках перспективных образцов техники и программистах, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Астафьев
ТЕГИ:Министерство Образования РфМихаил Мишустин

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