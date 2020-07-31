Мишустин поручил проверить готовность школ к учебному году

А ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что новый учебный год в школах России начнётся традиционно в сентябре – при условии отсутствия дополнительных рисков в отдельных регионах. Кроме того, она отметила, что во время проведения школьных линеек должно быть обеспечено соблюдение всех противоэпидемиологических мер.



