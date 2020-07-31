Мишустин поручил проверить готовность школ к учебному году
Минпросвещения, МЧС и Роспотребнадзор займутся проверкой готовности школ к новому учебному году в условиях сложившейся эпидситуации. Соответствующее поручение дал премьер-министр Михаил Мишустин.
Ведомства должны предоставить информацию о проведенных проверках до 28 августа, отмечает RT.
А ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что новый учебный год в школах России начнётся традиционно в сентябре – при условии отсутствия дополнительных рисков в отдельных регионах. Кроме того, она отметила, что во время проведения школьных линеек должно быть обеспечено соблюдение всех противоэпидемиологических мер.
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