Мишустин поручил проверить готовность школ к учебному году

Минпросвещения, МЧС и Роспотребнадзор займутся проверкой готовности школ к новому учебному году в условиях сложившейся эпидситуации. Соответствующее поручение дал премьер-министр Михаил Мишустин.

Ведомства должны предоставить информацию о проведенных проверках до 28 августа, отмечает RT.

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А ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что новый учебный год в школах России начнётся традиционно в сентябре – при условии отсутствия дополнительных рисков в отдельных регионах. Кроме того, она отметила, что во время проведения школьных линеек должно быть обеспечено соблюдение всех противоэпидемиологических мер.


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ФОТО: Екатерина Лызлова//РИА Новости
ТЕГИ:ПроверкаКоронавирусШколыМихаил Мишустин
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