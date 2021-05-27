Мишустин поручил коммунальщикам начать подготовку к осенне-зимнему сезону

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил коммунальщикам и энергетикам уже сейчас начинать готовиться к предстоящему осенне-зимнему периоду.

При этом, глава кабмина напомнил, что минувший сезон был непростым. Он отметил, что осенью многие россияне были вынуждены оставаться дома из-за коронавируса. Поэтому бесперебойное снабжение людей светом, теплом, другими коммунальными услугами было критически важным, подчеркнул Мишустин.

Кроме того, премьер-министр добавил, что в настоящий момент отопительный сезон завешен почти в 80 регионах, но в ряде субъектов РФ, отдельных районах и муниципалитетах он всё ещё продолжается, пишет ТАСС.

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Между тем, ранее стало известно, что Федеральная антимонопольная служба разработала проект эталонных тарифов на теплоснабжение. Как заявил глава ведомства Виталий Королев, это позволит избежать повышения тарифов из-за растущих расходов на ремонт, топливо, транспорт и другие траты, из-за которых увеличиваются расценки.

При эталонном подходе средний уровень расходов устанавливается среди организаций, которые занимаются аналогичным видом деятельности. В настоящее время тарифы теплоснабжения организаций высчитывают на основе расходов компаний, пишет Свободная пресса.

Ожидается, новые тарифы будут запущены в июле 2022 года.

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ФОТО: Сайт правительства РФ
ТЕГИ:ТарифыЖКХОтоплениеМихаил Мишустин
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