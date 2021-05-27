Мишустин поручил коммунальщикам начать подготовку к осенне-зимнему сезону
Премьер-министр Михаил Мишустин поручил коммунальщикам и энергетикам уже сейчас начинать готовиться к предстоящему осенне-зимнему периоду.
При этом, глава кабмина напомнил, что минувший сезон был непростым. Он отметил, что осенью многие россияне были вынуждены оставаться дома из-за коронавируса. Поэтому бесперебойное снабжение людей светом, теплом, другими коммунальными услугами было критически важным, подчеркнул Мишустин.
Кроме того, премьер-министр добавил, что в настоящий момент отопительный сезон завешен почти в 80 регионах, но в ряде субъектов РФ, отдельных районах и муниципалитетах он всё ещё продолжается, пишет ТАСС.
Между тем, ранее стало известно, что Федеральная антимонопольная служба разработала проект эталонных тарифов на теплоснабжение. Как заявил глава ведомства Виталий Королев, это позволит избежать повышения тарифов из-за растущих расходов на ремонт, топливо, транспорт и другие траты, из-за которых увеличиваются расценки.
При эталонном подходе средний уровень расходов устанавливается среди организаций, которые занимаются аналогичным видом деятельности. В настоящее время тарифы теплоснабжения организаций высчитывают на основе расходов компаний, пишет Свободная пресса.
Ожидается, новые тарифы будут запущены в июле 2022 года.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,0 млн+9 039 / сут.
Умерли
120 тыс.+402 / сут.
Выздоровели
4,7 млн+9 759 / сут.
- Мемориал советским воинам осквернили в Молдавии
- Ракетные удары Израиля по Сектору Газа могут признать военным преступлением
- Air France вновь отменила рейс из Парижа в Москву
- Центр Гамалеи оценил долю полностью привитых от коронавируса россиян в 10%
- Учителям не нужно будет сдавать тест на коронавирус перед ЕГЭ
- ФСИН объяснила зарплату осужденных в 200 тысяч рублей
- Путин лично вручит госпремии 12 июня
- Законопроект о бесплатном проезде для детей внесен в Госдуму
- ФСБ предотвратила два теракта на Ставрополье
- Суд оштрафовал Twitter на 7 млн рублей за запрещенный контент
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru