Мишустин поручил коммунальщикам начать подготовку к осенне-зимнему сезону

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил коммунальщикам и энергетикам уже сейчас начинать готовиться к предстоящему осенне-зимнему периоду.

При этом, глава кабмина напомнил, что минувший сезон был непростым. Он отметил, что осенью многие россияне были вынуждены оставаться дома из-за коронавируса. Поэтому бесперебойное снабжение людей светом, теплом, другими коммунальными услугами было критически важным, подчеркнул Мишустин.

Кроме того, премьер-министр добавил, что в настоящий момент отопительный сезон завешен почти в 80 регионах, но в ряде субъектов РФ, отдельных районах и муниципалитетах он всё ещё продолжается, пишет ТАСС.