«Перекрыть газ и воду»: Эксперт по ЖКХ дал советы отправляющимся в отпуск
Эксперт по ЖКХ дал несколько полезных советов тем, кто отправляется в отпуск или длительную командировку. Создатель и руководитель проекта «Дом-и-Двор. рф» Павел Степура составил поэтапную инструкцию, которая позволит избежать неприятностей по возвращении домой.
Во-первых, по словам специалиста, в доме, где есть газ, его необходимо перекрыть. Также следует перекрыть воду – не только возле стояка, но и там, где идёт гибкая подводка, например, у стиральной или посудомоечной машины.
Кроме того, по словам Павла Степуры, нужно отключить в квартире электричество или, как минимум, вытащить из розеток все вилки
«Как ни крути, бывают перепады напряжения, из-за чего может сгореть компьютер или телевизор», – цитирует эксперта по ЖКХ «Радио 1».
Также он рекомендовал тем, кто покидает квартиру надолго, опустите крышку унитаза. Степура отметил, что за три-четыре недели вода из унитаза может испариться, и тогда дом «наполнится» запахами канализации.
Между тем, в Москве 11 мая объявили о плановых отключениях горячей воды в жилых домах для подготовки теплосетей к следующему отопительному сезону.
Срок отключения не должен превышать десяти дней. Узнать о времени проведения профилактических работ можно узнать официальном сайте правительства Москвы, сайте МОЭК , а также через приложение "Моя Москва" на мобильных устройствах и через портал Госуслуг.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что погода в Москве соответствуют условиям для отключения отопления. Специалист заявил, что среднесуточная температура на текущей неделе в столице будет существенно выше +8 градусов.
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