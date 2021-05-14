«Перекрыть газ и воду»: Эксперт по ЖКХ дал советы отправляющимся в отпуск

Эксперт по ЖКХ дал несколько полезных советов тем, кто отправляется в отпуск или длительную командировку. Создатель и руководитель проекта «Дом-и-Двор. рф» Павел Степура составил поэтапную инструкцию, которая позволит избежать неприятностей по возвращении домой.

Во-первых, по словам специалиста, в доме, где есть газ, его необходимо перекрыть. Также следует перекрыть воду – не только возле стояка, но и там, где идёт гибкая подводка, например, у стиральной или посудомоечной машины.

Кроме того, по словам Павла Степуры, нужно отключить в квартире электричество или, как минимум, вытащить из розеток все вилки

«Как ни крути, бывают перепады напряжения, из-за чего может сгореть компьютер или телевизор», – цитирует эксперта по ЖКХ «Радио 1».

Также он рекомендовал тем, кто покидает квартиру надолго, опустите крышку унитаза. Степура отметил, что за три-четыре недели вода из унитаза может испариться, и тогда дом «наполнится» запахами канализации.