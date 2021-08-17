Мишустин пообещал дополнительные социальные гарантии для школьников-сирот
Социальные гарантии по обеспечению одеждой, питанием, медпомощью, оплате проезда и покупке учебников распространят на детей, потерявших родителей во время учебы в школе, а также детей-сирот, не успевших получить аттестат до совершеннолетия и продолжающих обучение. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе заседания правительства.
Премьер сообщил о рассмотрении изменений в законодательство, которые предоставят детям-сиротам дополнительные социальные гарантии. Мишустин напомнил о льготах, действующих для оставшихся без родителей во время учебы в вузах и техникумах: бесплатной одежде и обуви, питании, медпомощи, оплате проезда и учебников. Премьер-министр отметил, что эти социальные гарантии распространят на детей, потерявших родителей в период учебы в школе и не получивших аттестат до 18 лет.
«Это будет справедливо. Они находятся в действительно трудной жизненной ситуации. Важно сделать так, чтобы у них было все необходимое для нормальной жизни», — цитирует Мишустина РИА Новости.
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