Мишустин пообещал дополнительные социальные гарантии для школьников-сирот

Премьер сообщил о рассмотрении изменений в законодательство, которые предоставят детям-сиротам дополнительные социальные гарантии. Мишустин напомнил о льготах, действующих для оставшихся без родителей во время учебы в вузах и техникумах: бесплатной одежде и обуви, питании, медпомощи, оплате проезда и учебников. Премьер-министр отметил, что эти социальные гарантии распространят на детей, потерявших родителей в период учебы в школе и не получивших аттестат до 18 лет.

«Это будет справедливо. Они находятся в действительно трудной жизненной ситуации. Важно сделать так, чтобы у них было все необходимое для нормальной жизни», — цитирует Мишустина РИА Новости.

