В России выделят еще 21 млрд рублей на выплаты семьям с детьми до 7 лет
Правительство России выделит дополнительно более 21 млрд рублей, которые направят на выплаты малообеспеченным семьям с детьми от 3 до 7 лет. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе заседания кабмина.
«Сегодня в повестке заседания правительства вопрос о поддержке малообеспеченных семей с детьми от трех до семи лет. По инициативе президента им предоставляется ежемесячное пособие на каждого ребенка. Направим на такие выплаты свыше 21 миллиарда рублей», — цитирует премьера РИА Новости.
Мишустин напомнил, что в нынешнем году на эти цели уже выделили 254 млрд рублей.
Премьер-министр попросил правительство следить за начислением средств, «чтобы люди без задержек получали положенные им деньги».
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