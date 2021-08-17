В России выделят еще 21 млрд рублей на выплаты семьям с детьми до 7 лет

Правительство России выделит дополнительно более 21 млрд рублей, которые направят на выплаты малообеспеченным семьям с детьми от 3 до 7 лет. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе заседания кабмина.

«Сегодня в повестке заседания правительства вопрос о поддержке малообеспеченных семей с детьми от трех до семи лет. По инициативе президента им предоставляется ежемесячное пособие на каждого ребенка. Направим на такие выплаты свыше 21 миллиарда рублей», — цитирует премьера РИА Новости.

Мишустин напомнил, что в нынешнем году на эти цели уже выделили 254 млрд рублей.

Премьер-министр попросил правительство следить за начислением средств, «чтобы люди без задержек получали положенные им деньги».

