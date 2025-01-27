Мишустин подписал постановление об индексации соцвыплат на 9,5%

Правительство России с 1 февраля проиндексирует свыше 40 различных социальных выплат и пособий на 9,5%, подписано соответствующее постановление, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании кабмина.

Отмечается, что будут проиндексированы выплаты ветеранам Великой Отечественной войны и боевых действий, Героям России, чернобыльцам, Героям Труда, людям с инвалидностью, а также семьям с детьми. По словам премьера, материнский капитал на первого ребенка превысит 690 тысяч рублей, на второго и последующих – 912 тысяч рублей.

Мишустин подчеркнул, что необходимые ресурсы для выполнения всех этих обязательств перед гражданами предусмотрены как федеральным бюджетом, так и Социальным фондом.

Ранее президент РФ Владимир Путин предложил уже в январе текущего года проиндексировать страховые пенсии 9,5%, то есть по фактической инфляции 2024 года. Путин отмечал, что сделать все необходимо «задним числом – с 1 января 2025 года», передает «Радиоточка НСН».

