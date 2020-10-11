Мишустин поблагодарил работников сельского хозяйства в профессиональный праздник
Глава правительства России Михаил Мишустин поздравил работников и ветеранов сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности с профессиональным праздником. Текст поздравления опубликован на сайте кабмина.
Премьер-министр отметил заслуги и труд представителей отрасли, которые позволили России стать лидирующей державой на мировом продовольственном рынке, подчеркивает РИА Новости.
«Россия является ведущей аграрной державой, одним из лидеров мирового продовольственного рынка. Это – результат вашего огромного труда, профессионализма, упорства, ответственного отношения к своему делу. И конечно, поддержки, которую вам оказывает государство», - считает Мишустин.
Он также отметил динамику развития АПК и заявил о необходимости в подготовке молодых высококвалифицированных специалистов и развитии инфраструктуры сельских территорий.
Мишустин поблагодарил ветеранов сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности за важный труд и любовь к профессии.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru