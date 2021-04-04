Мишустин поблагодарил геологов за лидерство России в добыче полезных ископаемых

«Этот профессиональный праздник мы отмечаем в знак глубокого уважения к людям, которые посвятили свою жизнь изучению и освоению земных недр. Благодаря геологам и геофизикам, буровикам и проходчикам шахт, инженерам, техникам и учёным Россия является одним из лидеров по добыче полезных ископаемых в мире. Это – результат вашего огромного труда», - говорится в телеграмме.

Мишустин отметил значение отрасли для экономики и развития России, в том числе – для ее геополитических интересов.

«Геологическая отрасль имеет особое, стратегически важное значение для нашей страны. Она обеспечивает минерально-сырьевую, энергетическую и экономическую безопасность, реализацию геополитических интересов нашего государства, в том числе в Мировом океане, Арктике, Антарктике и на континентальном шельфе», - заявил премьер.

Также Мишустин выразил благодарность работникам и ветеранам геологической отрасли. Глава кабмина пожелал им удачи, здоровья и благополучия.





