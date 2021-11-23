Мишустин оценил уровень коллективного иммунитета в стране

В свою очередь, инфекционист, главный врач «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков заявил «Газете.Ru», что в России прошел пик заболеваемости коронавирусом, но четвертая волна пока не закончилась.



Ранее главный внештатный специалист по медпрофилактике Минздрава России в Уральском федеральном округе Сергей Токарев в беседе с URA.RU рассказал, кому необходима досрочная вакцинация.

