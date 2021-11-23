Мишустин оценил уровень коллективного иммунитета в стране
Уровень коллективного иммунитета в России чуть выше 50%, заявил премьер-министр Михаил Мишустин, передает РИА Новости.
По его словам, нынешнего уровня недостаточно и необходимо наращивать темпы вакцинации по стране.
При этом в России вторую неделю снижается число ежедневно выявляемых случаев коронавируса. Так, глава Роспотребнадзора Анна Попова уточнила, что число выявляемых случаев инфекции за минувшую неделю сократилось на 2,5%.
В свою очередь, инфекционист, главный врач «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков заявил «Газете.Ru», что в России прошел пик заболеваемости коронавирусом, но четвертая волна пока не закончилась.
Ранее главный внештатный специалист по медпрофилактике Минздрава России в Уральском федеральном округе Сергей Токарев в беседе с URA.RU рассказал, кому необходима досрочная вакцинация.
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