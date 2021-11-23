Мишустин назвал пять препаратов от коронавируса

В ходе заседания Координационного совета при Правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции премьер-министр Росси Михаил Мишустин отметил, что будут закуплены несертифицированные в России препараты, в которых очень нуждаются заболевшие коронавирусом. В список вошли: «Регданвимаб», «Бамланивимаб+этесевимаб», «Касиривимаб+имдевимаб», «Сотровимаб» и «Ремдесивир». Партии лекарств должны поступить в больницы до конца года .

Премьер-министр также подчеркнул, что любую болезнь легче вылечить, выявив на ранней стадии. В связи с этим, Мишустин подчеркнул важность доступности тестов на COVID-19 для населения.

Ранее ВОЗ признала российскую тест-систему AmpliTest на коронавирус эталоном.





