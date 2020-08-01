Мишустин отрыл границы с Абхазией

Глава правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение об открытии границы с Абхазией, сообщили в пресс-службе кабмина агентству РИА Новости.

«Россия снимает ограничения на пересечение границы с Абхазией, введенные из-за ситуации с коронавирусом», — пояснили в пресс-службе правительства РФ.

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Напомним, накануне на заседании оперштаба под руководством вице-премьера Татьяны Голиковой было принято решение об открытии границ с Абхазией.

Ранее 1 августа, Россия возобновила авиасообщение с Турцией, Великобританией и Танзанией.

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ТЕГИ:АвиаперелетыАбхазия
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