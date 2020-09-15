Мишустин открыл границу для экипажей судов в российских портах

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому разрешается въезд в страну и выезд из неё для членов экипажей морских и речных судов, находящихся в российских портах.

«Таким специалистам разрешено использовать для передвижения автомобильный, воздушный, железнодорожный и морской транспорт», - говорится в тексте.

Как объясняют в кабмине, это позволит обеспечить возможность смены экипажей судов.

Тем же распоряжением Мишустин открыл границу с Южной Осетией, прежде закрытой из-за пандемии коронавируса.

