Мишустин открыл границу для экипажей судов в российских портах
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому разрешается въезд в страну и выезд из неё для членов экипажей морских и речных судов, находящихся в российских портах.
«Таким специалистам разрешено использовать для передвижения автомобильный, воздушный, железнодорожный и морской транспорт», - говорится в тексте.
Как объясняют в кабмине, это позволит обеспечить возможность смены экипажей судов.
Тем же распоряжением Мишустин открыл границу с Южной Осетией, прежде закрытой из-за пандемии коронавируса.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru