Открылась граница между Россией и Южной Осетией

Власти Южной Осетии с 15 сентября разрешили открыть границу с Россией. Многосторонний пункт пропуска «Рук» возобновляет работу в обычном режиме, пишет Ura.ru.

Запрет на пересечение границы действовал с 1 апреля из-за пандемии коронавируса.

Как сообщается на сайте правительства РФ, премьер-министр России Михаил Мишустин также подписал распоряжение об открытии границы с Южной Осетией с российской стороны.

Россия постепенно открывает границы с начала августа. Открылась граница с Абхазией, возобновлено авиасообщение с Великобританией, Танзанией, Турцией, Польшей, ОАЭ, Египтом, Мальдивами, Киргизией, Кенией, Черногорией, Молдовой и Грецией.

