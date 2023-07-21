Мишустин освободил Паршина от должности замглавы Минцифры

Премьер-министр подписал соответствующее распоряжение. Паршин освобожден от должности по собственной просьбе.

Замминистра задержали 13 июля в одном из ресторанов в Москве. Ему вменяют получение взятки в размере 3,5 миллиона рублей.

Басманный суд Москвы отправил чиновника под домашний арест до 12 сентября 2023 года. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Паршина назначили на пост заместителя министра цифрового развития России в августе 2018 года, передает «Радиоточка НСН».

