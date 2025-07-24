Мишустин освободил Михаила Гусмана от поста первого замглавы ТАСС
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение об освобождении Михаила Гусмана от должности первого заместителя генерального директора информационного агентства ТАСС. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Согласно распоряжению, Гусман покинул пост в структуре федерального государственного унитарного предприятия «Информационное телеграфное агентство России (ИТАР-ТАСС)».
Причины кадрового решения в документе не уточняются.
Михаил Гусман занимал пост первого заместителя гендиректора агентства с 1999 года и долгое время курировал международное направление, в том числе вел авторскую программу интервью с мировыми лидерами, передает «Радиоточка НСН».
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